Напишите пожалуйста сочинение на тему"За что я люблю стихи о природе" 140-150слов (даю 15 баллов )

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Я люблю стихи о природе с детства, люблю их сочинять. Стихи о природе можно сочинить в любом месте, в любое время суток и при любой погодк. Когда читаешь стихи о природе, ты чувствуешь себя в другом мире, в мире который описывает этот стих. Мы часть природы и мы играем важную роль в ее жизни, поэтому стихи о природе-это что-то родное. Стихи о природе очень расслабляют и создают чувство уюта, при чтении этих стихов можно испытать разные эмоции, мне кажется это зависит от обстановки и описания природы. Я люблю стихи о природе, особенно, когда их читают с выражением, что бы их слушать и чувствовать.