Маша начертила 2 прямые. На каждой из них она отметила по 2 точки. Всего было отмече??о 3 точки. Как она это сделала?

Математика
Маша начертила 2 прямые. На каждой из них она отметила по 2 точки. Всего было отмече??о 3 точки. Как она это сделала?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти две прямые пересекались?
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