Маша начертила 2 прямые. На каждой из них она отметила по 2 точки. Всего было отмече??о 3 точки. Как она это сделала?

Математика

Маша начертила 2 прямые. На каждой из них она отметила по 2 точки. Всего было отмече??о 3 точки. Как она это сделала?

Автор: Гость