Маша начертила 2 прямые. На каждой из них она отметила по 2 точки. Всего было отмече??о 3 точки. Как она это сделала?
Математика
Маша начертила 2 прямые. На каждой из них она отметила по 2 точки. Всего было отмече??о 3 точки. Как она это сделала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти две прямые пересекались?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Алгебра
За 2 вида тетрадей заплатили 96 рублей . Стоимость тетради одного вида -30% , а другого -40% потраче ? ных денег . На сколько один вид тетрадей деш...