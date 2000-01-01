За 2 вида тетрадей заплатили 96 рублей . Стоимость тетради одного вида -30% , а другого -40% потраче ? ных денег . На сколько один вид тетрадей дешевле другого . только не пишите решение 40-30=10 это не правильно.

Алгебра

За 2 вида тетрадей заплатили 96 рублей . Стоимость тетради одного вида -30% , а другого -40% потраче ? ных денег . На сколько один вид тетрадей дешевле другого . только не пишите решение 40-30=10 это не правильно.

Автор: Гость