За 2 вида тетрадей заплатили 96 рублей . Стоимость тетради одного вида -30% , а другого -40% потраче ? ных денег . На сколько один вид тетрадей дешевле другого . только не пишите решение 40-30=10 это не правильно.
Алгебра
За 2 вида тетрадей заплатили 96 рублей . Стоимость тетради одного вида -30% , а другого -40% потраче ? ных денег . На сколько один вид тетрадей дешевле другого . только не пишите решение 40-30=10 это не правильно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(96×0,4)-(96×0,3)=38,4-28,8=9,6
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