Решить уравнение с модулем x^2-4|x|+3=0. Не помню, как это делается

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Если х больше или равен нулю, то lхl равен х; если х меньше нуля, то lxl равен -х. Значит, нужно решить два уравнения. 1) х^2-4х+3=0; D=(-4)^2-4*3=16-12=4; x=(-(-4)+√4)/2=(4+2)/2=3 и х=(-(-4)-√4)/2=(4-2)/2=1; корни этого уравнения 1 и 3; 2) х^2-4*(-х)+3=0; х^2+4х+3=0; D=4^2-4*3=4; х=(-4+√4)/2=-2/2=-1 и х=(-4-√4)/2=-6/2=-3; корни этого уравнения -3 и -1; окончательный ответ: -3; -1; 1; 3