Городской бюджет составляет 45 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 12,5%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?

Математика
Городской бюджет составляет 45 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 12,5%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем 45млн в рубли=45000000, так как 45 млн весь бюджет следовательно - 100%, так как на статью было затрачено 12,5% от общего бюджета, обозначим через х это кол-во в рублях, составим пропорцию45000000-100%х-12,5% х=45000000*12,5:100=5625000(руб) 

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