История казахстана 8кл составить тестовые вопросы

История
История казахстана 8кл составить тестовые вопросы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Кенесары продолжил борьбу за независимость, проводившуюся дедом..?  А) Тауке б) Аблаем в) Абулхаиром г) Абулмамбетом  2.Кто явился верным соратником Кенесары?  А) Нуралы б) Наурызбай в) Богенбай батыр г) Кабанбай батыр  3.Когда происходило восстание под руководством К.Касымова?  А) 1812-1824 6)1836-1838 в) 1837-1847 г) 1814-1816  4.0 ком это сказано: «Уступая своему деду в уме, но, превосходя и его, и своего отца  энергией характера, стал известен во всей степи»?  А) Срым батыр 6) Исатай Тайманулы в) Кенесары Касым-улы г) Махамбет Утемис-улы  5.Когда Кенесары был провозглашен ханом?А)1801 6)1841 в)1870 г)1837  6.Какова главная цель восстания Кенесары?а)создание независимого казахского ханства б) достижение личной власти в)освобождение казахов от кокандского ига г) покорение киргизских манапов  7.Какие слои населения были главной движущей силой восстания Кенесары Касым¬  улы?А) аристократия б) шаруа в) Бии, старшины г) казахи Среднего жуза  8 .Сумел ли Кенесары восстановить казахское ханство?А) нет б) восстановил ханство в) неправомерна постановка вопросаГ) такой цели перед собой не ставил  9.В каком году представители трех казахских жузов избрали Кенесары Касымова  ханом?А) 1839 б) 1840 в) 1841 г) 1843  10.как долго продолжалась борьба с джунгарами? а)3 года б)более 200 лет в)более 100 лет г) 50 лет  11.Кто возглавлял первое русское посольство, направленное в Казахстан в 1573 г.?  А) Доможиров б) Чебуков в) Тевкелев г) Строганов  12.При каком русском царе было направлено первое посольство в Казахстан?  А) Борис Годунов б) Федор Иванович в) Иван IV Грозный г) Алексей Михайлович  1З.Кто был современником Ивана Грозного?  А) Тауке б) Хакназар в) Тауекель г) Касым  14. Кто отправил в Москву первое казахское посольство?  А) Тауекель б) Жанибек в) Абулхаир г) Тауке  15.В каком году в Москву прибыло первое казахское посольство?  А)1592г. Б) 1595 в) 1596 г)1594  16.В каком году был построен город Томск? А)1610 6)1605 в)1604 г)1601  17.К кому из русских царей первому, казахи обратились с просьбой о подданстве?  А) Павлу I б) Александру II в) Петру I г) Анне Иоанновне  18.В каком году султаны Каип и Абулхаир обратились к Петру I с просьбой о подданстве?  А)1715 6)1716 в)1717 г)1718  19.Кто возглавлял первое казахское посольство в Россию?  А) Кул-Мухаммед б) Ураз-Мухаммед в) Дос-Мухаммед г) Али-Мухаммед 
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