Начерти прямо угольник ABCD ДЛИНЫ сторон которого 8 см им найди его площадь и периме??р
Математика
Начерти прямо угольник ABCD ДЛИНЫ сторон которого 8 см им найди его площадь и периме??р
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р =а +в Р = 2*(8+3) Р =22 см S = a *в S=3*8 S = 24 cm 2
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