В саду до обеда ученики посадили 100 деревьев а после обеда 150деревьев сколько часо?? до обеда и сколько часов после обеда они работали если они работали с одинаковым теплом всего 5 часов? напишите пожалуйста краткую запись и ...
Математика
В саду до обеда ученики посадили 100 деревьев а после обеда 150деревьев сколько часо?? до обеда и сколько часов после обеда они работали если они работали с одинаковым теплом всего 5 часов? напишите пожалуйста краткую запись и решение и ответ,заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сажали в час работали часов посадили всеговсего 5 часовдо обеда одинаково ? 100 деревьевпосле обеда одинаково ? 150 деревьев 1) 100 + 150= 250 (дер) всего посадили2) 250: 5 = 50 (дер) в час сажали3) 100: 50 = 2 часа до обеда 4) 150: 50 = 3 часа после обеда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Надя в лесу нашла 34 маслёнка,12 подберёзовиков,а груздей столько,сколько маслят и подберёзовиков вместе.Сколько всего грибов нашла Надя?
Геометрия
Две трубы, диаметры которых равны 7 см и 24 см, требуется заменить одной, площадь поперечного сечения которой равна сумме площадей поперечных сечен...
Физика
На сколько градусов изменится температура воды в стакане если ей сообщить количе??тво теплоты равное 1680 Дж?Объем стакана составляет 200 см^3.