В саду до обеда ученики посадили 100 деревьев а после обеда 150деревьев сколько часо?? до обеда и сколько часов после обеда они работали если они работали с одинаковым теплом всего 5 часов? напишите пожалуйста краткую запись и ...

Математика

В саду до обеда ученики посадили 100 деревьев а после обеда 150деревьев сколько часо?? до обеда и сколько часов после обеда они работали если они работали с одинаковым теплом всего 5 часов? напишите пожалуйста краткую запись и решение и ответ,заранее спасибо

Автор: Гость