В саду до обеда ученики посадили 100 деревьев а после обеда 150деревьев сколько часо?? до обеда и сколько часов после обеда они работали если они работали с одинаковым теплом всего 5 часов? напишите пожалуйста краткую запись и ...

Математика
В саду до обеда ученики посадили 100 деревьев а после обеда 150деревьев сколько часо?? до обеда и сколько часов после обеда они работали если они работали с одинаковым теплом всего 5 часов? напишите пожалуйста краткую запись и решение и ответ,заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                          сажали в час        работали часов           посадили всеговсего                                                     5 часовдо обеда             одинаково                      ?                           100 деревьевпосле обеда       одинаково                       ?                           150 деревьев 1) 100 + 150= 250 (дер) всего посадили2) 250: 5 = 50 (дер) в час  сажали3) 100: 50 = 2 часа до обеда 4) 150: 50 = 3 часа после обеда

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