На сколько градусов изменится температура воды в стакане если ей сообщить количе??тво теплоты равное 1680 Дж?Объем стакана составляет 200 см^3.

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Изменение температуры найдём из формулы для теплоты нагревания Q=cmΔt. Δt=Q/cm. Массу воды найдём через её плотность и объём: m=p*V= 1 г/см^3* 200 см^3=0.2 кг. Δt= 1680 Дж/ (0.2 кг *4200 Дж/кг*К)= 2 К. Ответ : Δt= 2 К