В треугольнике ABC известно, что AB=BC, биссектриса BL равна 5. Площадь треугольника ABC равна 50√2. Найдите длину стороны BC.

Алгебра
В треугольнике ABC известно, что AB=BC, биссектриса BL равна 5. Площадь треугольника ABC равна 50√2. Найдите длину стороны BC.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BL - высота, биссектриса, медиана. S=1/2*BL*AC AC=20√2 AL=1/2AC=10√2 В треугольнике BLC: за теоремой Пифагора: BC=√BL^2+LC^2 BC= √225=15 Ответ : 15 
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