Вставить is,are, haven got .на такие предложения There-----------------no thees on my planet.

Английский язык
Вставить is,are, haven got .на такие предложения There-----------------no thees on my planet.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There is no thees on my planet.
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