В равнобедренном треугольнике ABC AB=BC= 7 см, а АС= 6 с. Найдите высоту BD треугольника.
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC AB=BC= 7 см, а АС= 6 с. Найдите высоту BD треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник АВD прямоугольный. у него прямой угол ADB равен 90 градусов. нам нужно найти ВD, значит используем формулу нахождения катета. Т.е. у нас известна гипотенуза AB 7см, катет AD 3 см. потому что в равнобедренном треугольнике высота BD делис основание AC на равные части. чтобы найти неизвестный катет, от квадрата гипотенуза отнимаем квадрат известного катета. BD квадрат=49-9 BD квадрат=40 BD=√40=6√3 ответ: высота BD=6√3
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