Представь числа 3. 6, 9, 12, 15, 18 в виде суммы трёх одинаковых слагаемых
Математика
Представь числа 3. 6, 9, 12, 15, 18 в виде суммы трёх одинаковых слагаемых
Ответ(ы):
Гость:
3=1,1,1. 6=2,2,2. 9=3,3,3. 12=4,4,4. 15=5,5,5. 18=6,6,6.
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