Есть несколько 50-литровых баков. В первый налит 1 литр бензина, во второй – 2 литра ??ензина, в третий – 3 литра бензина, в четвертый – 4 литра бензина, в пятый – 5 литров бензина, в шестой – 6 литров бензина. За одну операцию...

Математика
Есть несколько 50-литровых баков. В первый налит 1 литр бензина, во второй – 2 литра ??ензина, в третий – 3 литра бензина, в четвертый – 4 литра бензина, в пятый – 5 литров бензина, в шестой – 6 литров бензина. За одну операцию можно перелить из любого бака в другой вдвое больше бензина, чем в нем уже есть. Какой максимальный объем бензина можно собрать в одном баке?
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