Две трубы, диаметры которых равны 7 см и 24 см, требуется заменить одной, площадь поперечного сечения которой равна сумме площадей поперечных сечений двух данных. Каким должен быть диаметр новой трубы? Ответ дайте в сантиметрах...
Геометрия
Две трубы, диаметры которых равны 7 см и 24 см, требуется заменить одной, площадь поперечного сечения которой равна сумме площадей поперечных сечений двух данных. Каким должен быть диаметр новой трубы? Ответ дайте в сантиметрах. Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь поперечного сечения трубы это есть площадь круга диаметром данным выше. Решение Надо найти две площади. У меньшей и большей трубы. Площадь круга определяется по формуле S= ПИ *(R^2) Радиус это половина диаметра. S(1)=ПИ*(3.5^2)= 3.14*= 38.48 см2. S(2)=ПИ*(12^2)= 452.38 см2 Теперь найдем площадь поперечного сечения искомой трубы. S=S(1)+S(2)=38.48+452.38=490.86 см2. А нам нужно найти диаметр. Из формулы выше выразим R. R= sqrt(S/ПИ). sqrt- выделение квадратного корня. R=sqrt(490,86/ПИ)=12,5 см. Диаметр это 2R = 2*12,5=25 см
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