Надя в лесу нашла 34 маслёнка,12 подберёзовиков,а груздей столько,сколько маслят и подберёзовиков вместе.Сколько всего грибов нашла Надя?
Математика
Надя в лесу нашла 34 маслёнка,12 подберёзовиков,а груздей столько,сколько маслят и подберёзовиков вместе.Сколько всего грибов нашла Надя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1)34+12=46(шт)-груздей. 2)46+46=92(шт) ответ:92 гриба нашла Надя. (почему у меня два раза 46 потомучто 46это и количество груздей и количество подберезовиков и масленков вместе)
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