Помогите решить 4 и 3 задание, буду очень благодарен!
Геометрия
Помогите решить 4 и 3 задание, буду очень благодарен!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 задание. Там угол 60 градусов, другой 90, третий 30 будет (180-60-90=30). В прямоуг. треуг. напротив угла 30 гр. будет лежать катет, что в два раза меньше гипотенузы. То есть 12/2=6. Теперь мы знаем обе стороны прямоуг. найдем площадь S=a*b=6*10=60 4. задание AB=3BC AB-BC=12 Выразим из этого 3BC-BC=12 2BC=12 BC=12/2 BC=6 AB=3BC AB=3*6 AB=18 Знаем обе стороны. S=AB=AB*BC=18*6=108
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