Двое рабочих вместе изготовили 657 деталей , причем первый рабочий изготавливал в час на 61 деталь больше ,чем второй . Сколько деталей изготовил каждый рабочий . Если первый рабочий работал 2ч , а второй 3 ч

Математика

Двое рабочих вместе изготовили 657 деталей , причем первый рабочий изготавливал в час на 61 деталь больше ,чем второй . Сколько деталей изготовил каждый рабочий . Если первый рабочий работал 2ч , а второй 3 ч

Автор: Гость