Двое рабочих вместе изготовили 657 деталей , причем первый рабочий изготавливал в час на 61 деталь больше ,чем второй . Сколько деталей изготовил каждый рабочий . Если первый рабочий работал 2ч , а второй 3 ч
Математика
Двое рабочих вместе изготовили 657 деталей , причем первый рабочий изготавливал в час на 61 деталь больше ,чем второй . Сколько деталей изготовил каждый рабочий . Если первый рабочий работал 2ч , а второй 3 ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение: х+х+х+х+х+61+61=657 5х=657-122 5х=535 х=107- второй рабочий изготовил за час,а за три часа изготовил 107·3=321,значит первый изготовил (107+61)·2=335
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