Двое рабочих вместе изготовили 657 деталей , причем первый рабочий изготавливал в час на 61 деталь больше ,чем второй . Сколько деталей изготовил каждый рабочий . Если первый рабочий работал 2ч , а второй 3 ч

Математика
Двое рабочих вместе изготовили 657 деталей , причем первый рабочий изготавливал в час на 61 деталь больше ,чем второй . Сколько деталей изготовил каждый рабочий . Если первый рабочий работал 2ч , а второй 3 ч
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение: х+х+х+х+х+61+61=657 5х=657-122 5х=535 х=107- второй рабочий изготовил за час,а за три часа изготовил 107·3=321,значит первый изготовил (107+61)·2=335
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В детском саду воспитательница родила 10 детей за круглым столом и Начала раздавать им по конфетке следующим образом начали некоторым ребенку потом...
Ответить
Химия
Необратимо протекает взаимодействие растворов: гидроксида бария и серной кислоты. сульфата натрия и азотной кислоты. нитрата бария и хлорида калия...
Ответить
Русский язык
Помогите упражнение 100
Ответить
Физика
Почему в доме,автобусе или трамвае на стеклах окон при сильных морозах появляются ледяные узоры?С какой стороны стекла они образуются?Почему на окн...
Ответить
Математика
Где на координатной плоскости расположены точки, координаты которых удовлетворя??т неравенству xy больше или равно 0
Ответить