Решить пример срочно пожалуйста

Математика
Решить пример срочно пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В дроби числитель √х-√y=(√x)²-(√y)² =(√х-√y)·(√x+√y)(здесь корни 4 степени, добавьте четвёрочку над знаком корня). В первой дроби сокращение.  Вторая дробь. В числителе выносите за скобки корень четвёртой степени из Х, т.е. √х(√x+√y) (тоже корни 4 степени, добавьте четвёрочку). Сокращение видно. Получаем: √x+√y -√х=√y (корень четвёртой степени из y)
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