Решить пример срочно пожалуйста

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В дроби числитель √х-√y=(√x)²-(√y)² =(√х-√y)·(√x+√y)(здесь корни 4 степени, добавьте четвёрочку над знаком корня). В первой дроби сокращение. Вторая дробь. В числителе выносите за скобки корень четвёртой степени из Х, т.е. √х(√x+√y) (тоже корни 4 степени, добавьте четвёрочку). Сокращение видно. Получаем: √x+√y -√х=√y (корень четвёртой степени из y)