Сумма квадратов двух последовательных целых чисел на 17 больше, чем удвоенное большее из них. Найдите эти числа (в ответе -3;-2 или 3;4)
Математика
Сумма квадратов двух последовательных целых чисел на 17 больше, чем удвоенное большее из них. Найдите эти числа (в ответе -3;-2 или 3;4)
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