Сумма квадратов двух последовательных целых чисел на 17 больше, чем удвоенное большее из них. Найдите эти числа (в ответе -3;-2 или 3;4)

Математика

Сумма квадратов двух последовательных целых чисел на 17 больше, чем удвоенное большее из них. Найдите эти числа (в ответе -3;-2 или 3;4)

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