Прочитайте и объясните что обозначает следующая запись 1 H2+O2=H2O 2 2H2+O2=2H2O

Химия
Прочитайте и объясните что обозначает следующая запись 1 H2+O2=H2O 2 2H2+O2=2H2O
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
атом водорода + два атома кислорода 2 2атома водорода +2атома кислорода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отличники 3"А"-8,3"Б"-4.на сколько меньше
Ответить
Алгебра
Городской бюджет составляет 45 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 12,5%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета? Помогите, ...
Ответить
Биология
Свободно плавающая личинка ракообразных называется: а)амфибластула б) планула в)трохофора г) науплиус
Ответить
Химия
Пожалуйста помогите СРОЧНО!
Ответить
Русский язык
Можно ли без контекста определить корни в словах пили,спеть,простой
Ответить