Прочитайте и объясните что обозначает следующая запись 1 H2+O2=H2O 2 2H2+O2=2H2O
Химия
Прочитайте и объясните что обозначает следующая запись 1 H2+O2=H2O 2 2H2+O2=2H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
атом водорода + два атома кислорода 2 2атома водорода +2атома кислорода
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