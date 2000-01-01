Состав цепочку из 12 словарных слов по образцу. обазнац ударение. Арбуз, завод, да. ....
Русский язык
Состав цепочку из 12 словарных слов по образцу. обазнац ударение. Арбуз, завод, да. ....
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Арбуз, завод, доктор, работа, аннотация, яблоко, отечество, облако, обед, диалог, галерея, язык.
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