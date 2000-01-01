5 дней магазин продавал по 165кг капусты а потом продал ещё 400 кг. сколько килограмм ??сталось продать если всего было 2000 кг?

Математика

5 дней магазин продавал по 165кг капусты а потом продал ещё 400 кг. сколько килограмм ??сталось продать если всего было 2000 кг?

Автор: Гость