5 дней магазин продавал по 165кг капусты а потом продал ещё 400 кг. сколько килограмм ??сталось продать если всего было 2000 кг?

Математика
5 дней магазин продавал по 165кг капусты а потом продал ещё 400 кг. сколько килограмм ??сталось продать если всего было 2000 кг?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 165*5=825 кг - капусты продали за 5 дней. 2) 825+400=1225 кг - продано всего 3) 2000-1225=775 кг - капусты осталось продать ответ 775
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решить уравнение с модулем x^2-4|x|+3=0. Не помню, как это делается
Ответить
Математика
Сумма квадратов двух последовательных целых чисел на 17 больше, чем удвоенное большее из них. Найдите эти числа (в ответе -3;-2 или 3;4)
Ответить
Обществознание
Какие обязанности у Путина?
Ответить
Химия
Прочитайте и объясните что обозначает следующая запись 1 H2+O2=H2O 2 2H2+O2=2H2O
Ответить
Математика
Отличники 3"А"-8,3"Б"-4.на сколько меньше
Ответить