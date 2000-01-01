5 дней магазин продавал по 165кг капусты а потом продал ещё 400 кг. сколько килограмм ??сталось продать если всего было 2000 кг?
Математика
5 дней магазин продавал по 165кг капусты а потом продал ещё 400 кг. сколько килограмм ??сталось продать если всего было 2000 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 165*5=825 кг - капусты продали за 5 дней. 2) 825+400=1225 кг - продано всего 3) 2000-1225=775 кг - капусты осталось продать ответ 775
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