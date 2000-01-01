Расположения векторов силы тяготения, веса, трения, упругости.

Физика
Расположения векторов силы тяготения, веса, трения, упругости.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вектор силы тяготения сонаправлен с вектором веса, вектор силы трения перпендикулярен вектору веса , вектор силы упругости противоположно направлен относительно вектора силы тяготения и сонаправлен с вектором силы трения
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