Как Тарас Бульба относится к своим сыновьям в повести "Тарас Бульба" (если не знаете не пишите пожалуйста всякий бред)

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Главный герой повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» — это запорожский казак Тарас Бульба. Это необыкновенный человек: смелый, мужественный, с огромной силой воли, очень умён, суров и непреклонен в вопросах чести как к себе, так и к окружающим его людям. Он не был создан Богом для тихих радостей семейной жизни. Он — воин. Только в степи, рядом с верными друзьями и товарищами, на поле боя старый Тарас чувствовал себя счастливым. Вся его жизнь связана была с Запорожской Сечью. Дома он не чувствовал себя дома. Дом для него — это вольные казацкие степи, верный конь и сабля. Он всю свою жизнь отдал на защиту родной земли и православия. Семья как таковая для него никогда не существовала. Он не интересовался жизнью жены ( по крайней мере внешне), не интересовался особо детьми. и только после того, как его сыновья выросли и он увидел в них взрослых мужей, в нём взыграла казацкая кровь, он вспомнил дни своей боевой юности и очень сильно захотел, чтобы его сыновья тоже стали бравыми казаками, стал мечтать о том, как он сам рядом со своими детьми бок о бок будет скакать по степям, круша всех своих недругов, которые встанут у них на пути.Но у Тараса Бульбы два сына. Два сына и такие две разные судьбы. Как гордился Тарас, видя как ведут себя его сыновья среди братьев-казаков, как гордился он ими, глядя на них в пылу их первых битв. Но не суждено было младшему его сыну Андрею остаться верным запорожскому братству и родной отчизне. Полюбил Андрей. Полюбил так сильно, что забыл он и про отца, и про мать, и про брата, и про друзей своих товарищей. Обо всём позабыл казак ради прекрасных глаз полячки. И не просто забыл, но и открыто перешёл на сторону врага.И каким же страшным для Тараса стал тот момент, когда он увидел своего младшего сына Андрея, убивающего своих же товарищей. Не было в тот момент предела горю и негодованию старого казака. Никакая причина не могла в его глазах оправдать страшный поступок сына. «Я тебя породил, я тебя и убью». Это был приговор. И никакая сила не могла заставить Тараса изменить своё решение по отношению к сыну-предателю. Неужели он не любил сына? Любил, сильно любил. Но Отчизну свою он любил сильнее. И чувство долга он всегда ставил выше своих личных желаний. Он убил своего младшего сына. Он его казнил. И этот момент в повести является одним из самых, наверное, трагических.У Тараса Бульбы есть ещё и второй сын — Остап, который на глазах у отца погибает в страшных мучениях от пыток, которым подвергли его польские изуверы, но не предаёт славное казацкое братство и не отказывается от святой веры своих отцов. Тарас Бульба может гордиться своим старшим сыном, хотя невозможно передать те чувства, которые испытывает отец, глядя, как мученически умирает его сын. Двое сыновей было у Тараса Булььбы. И два раза ему пришлось видеть смерть своих детей. Но как различны были их характеры при жизни, такой и разной по своей сущности была и смерть каждого из них. Один умер от руки собственного отца, проклятый своими же товарищами за предательство, а смерть другого — это гимн человеческому мужеству, смелости, верности товарищам и любви к своей родине.