5речень з фразеологізми голова

Гость: Гость:

У мене від ваших криків голова іде обертом. І в думці не було,а тут як сніг на голову. Як я міг викинути з голови день народження товариша. Маринка цілу годину сушила собі голову над задачею. Іванко нікого не слухав-хоч кілок на голові теши.