5речень з фразеологізми голова
Українська мова
5речень з фразеологізми голова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У мене від ваших криків голова іде обертом. І в думці не було,а тут як сніг на голову. Як я міг викинути з голови день народження товариша. Маринка цілу годину сушила собі голову над задачею. Іванко нікого не слухав-хоч кілок на голові теши.
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