Подведем итоги и сделаем выводы 1. Какие природные условия Древнего египта были благоприятны для земледелия?Чем? 2. Почему без строительства каналов и земляных насыпей в Египте нельзя получить хороший уроржай 3. В чем как ве...

Гость: Гость:

1. Земли близ Нила. Раз в год происходил разлив, кот. удобрял почву. 2. Единственный источник плодородия, как я уже выше говорила, это Нил. Именно речные воды удобряли почву, а дальние районы могли стать пригодными для земледелия только с помощью таких приспособлений. 3. Фараон считался божеством, наместником Гора на земле, поэтому абсолютно все относились к нему с одинаковым почтением и благоговением. 4. (Я не очень уверена в этом ответе, на второй пункт не могу ответить) Он клялся Маат. Предположительно, он должен был вершить на земле лишь благие деяния и быть готовым к загробной жизни. 5. Пирамиды Гизы 6. Письменность - иероглифы. Писали на папирусе. 7. (Не очень уверена) Жрецы могли связываться с богами, они были грамотны, знали о загробной жизни