Подведем итоги и сделаем выводы 1. Какие природные условия Древнего египта были благоприятны для земледелия?Чем? 2. Почему без строительства каналов и земляных насыпей в Египте нельзя получить хороший уроржай 3. В чем как ве...
История
Подведем итоги и сделаем выводы 1. Какие природные условия Древнего египта были благоприятны для земледелия?Чем? 2. Почему без строительства каналов и земляных насыпей в Египте нельзя получить хороший уроржай 3. В чем как верили египтяни клался на суде осириса умерший? Кого в Древнем Египте считали хорошим человеком 4. В чем можно видеть сходство в положении простых египтян и знатных вельмож по отношению к фараону? 5.Какие сооружения и статуи Древнего египта вы можете назвать? 6. Какими особенностями обладало созданное в Египте писмо? на чем писали древние египтяни 7. Какими знаниями обладали египетские жрецы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Земли близ Нила. Раз в год происходил разлив, кот. удобрял почву. 2. Единственный источник плодородия, как я уже выше говорила, это Нил. Именно речные воды удобряли почву, а дальние районы могли стать пригодными для земледелия только с помощью таких приспособлений. 3. Фараон считался божеством, наместником Гора на земле, поэтому абсолютно все относились к нему с одинаковым почтением и благоговением. 4. (Я не очень уверена в этом ответе, на второй пункт не могу ответить) Он клялся Маат. Предположительно, он должен был вершить на земле лишь благие деяния и быть готовым к загробной жизни. 5. Пирамиды Гизы 6. Письменность - иероглифы. Писали на папирусе. 7. (Не очень уверена) Жрецы могли связываться с богами, они были грамотны, знали о загробной жизни
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