Поезд шёл 4ч со скоростью 60км/ч, 2ч со скоростью 70км/ч и 3 ч со скоростью 65км/ч.Еакое расстояние прошёл поезд

Математика
Поезд шёл 4ч со скоростью 60км/ч, 2ч со скоростью 70км/ч и 3 ч со скоростью 65км/ч.Еакое расстояние прошёл поезд
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 60•4=240(км)- прошёл поезд за 4 часа 2) 70•2=140(км)- прошёл поезд за 2 часа 3) 65•3=195(км)- прошёл поезд за 3 часа 4) 240+140+195=575(км)- все пройденное расстояние
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