Поезд шёл 4ч со скоростью 60км/ч, 2ч со скоростью 70км/ч и 3 ч со скоростью 65км/ч.Еакое расстояние прошёл поезд

Математика

Поезд шёл 4ч со скоростью 60км/ч, 2ч со скоростью 70км/ч и 3 ч со скоростью 65км/ч.Еакое расстояние прошёл поезд

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