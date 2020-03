Поговори со своим одноклассникам, используя образец. I can jump like a frog. I can jump too. run like a horse. dance like a chump. sing like a bird. swim like a fish.

Гость: Гость:

[_Привет всем!_] Ответ на вопрос. I can run like a horse. I can run, too. (Я могу бежать как лошадь. Я могу бежать тоже) I can danse like a chump. I can dance, too. (Я могу танцевать как сумасшедший. Я могу танцевать тоже) I can sing like a bird. I can sing, too. (Я могу петь как птица. Я могу петь тоже) I can swim like a fish. I can swim, too. (Я могу плавать как рыба. Я могу плавать тоже) Надеюсь, вам понравилась предоставленная информация, успехов в английском! Обращайтесь=^.^=