показалось на небе чудесное солнышко. стало рассыпать свои золотые лучи. Первый л??ч попал в гнездо жаворонка. жаворонок вылетел из гнезда. он поднялся в небо и запел звонкую песенку . втарой Луч попал на зайчика. побежал зайчи...

Русский язык

показалось на небе чудесное солнышко. стало рассыпать свои золотые лучи. Первый л??ч попал в гнездо жаворонка. жаворонок вылетел из гнезда. он поднялся в небо и запел звонкую песенку . втарой Луч попал на зайчика. побежал зайчик добывать на завтрак травкй. третий Луч попал в улей. зажужжала пчела виплозая из улья и полетела собирать медок с душистых цветов.подчеркните главные члены предложения.выпишите словосочетания

Автор: Гость