показалось на небе чудесное солнышко. стало рассыпать свои золотые лучи. Первый л??ч попал в гнездо жаворонка. жаворонок вылетел из гнезда. он поднялся в небо и запел звонкую песенку . втарой Луч попал на зайчика. побежал зайчи...

Русский язык
показалось на небе чудесное солнышко. стало рассыпать свои золотые лучи. Первый л??ч попал в гнездо жаворонка. жаворонок вылетел из гнезда. он поднялся в небо и запел звонкую песенку . втарой Луч попал на зайчика. побежал зайчик добывать на завтрак травкй. третий Луч попал в улей. зажужжала пчела виплозая из улья и полетела собирать медок с душистых цветов.подчеркните главные члены предложения.выпишите словосочетания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словочетания:Чудесное солнышко,золотые лучи,гнездо жаворонка,звонкую песенку,зажужжалп пчела,собирать медок,душистых цветов. Думаю так....
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