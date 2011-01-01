Покупатель купил 15 голубых конвертов и 10 конвертов с марками. На 5 голубых конверт??х были марки. Сколько конвертов купил покупатель
Математика
Покупатель купил 15 голубых конвертов и 10 конвертов с марками. На 5 голубых конверт??х были марки. Сколько конвертов купил покупатель
Ответ(ы):
Гость:
1) 15+10=25 (к.) - купил 2) 25-5=20 (к.)
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