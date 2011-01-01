Покупатель купил 15 голубых конвертов и 10 конвертов с марками. На 5 голубых конверт??х были марки. Сколько конвертов купил покупатель

Математика

Покупатель купил 15 голубых конвертов и 10 конвертов с марками. На 5 голубых конверт??х были марки. Сколько конвертов купил покупатель

Автор: Гость