Поле площадью 12 га отвели под строительство конно-строительного комплекса. Ипподром звнимает 3/4 этой площади, а остальную часть конюшни и другие служебные потсройки, причем площадь конюшен в два раза больше площади других слу...

Гость: Гость:

12 га конно-спортивный комплекс 3/4 - иподром 12/4*3=9 га занимает иподром 12-9=3 га остальная часть, выделеная под конюшни и др. служ помещения Площадь конюшен в 2 раза больше площади др.служб.помещений То есть у нас есть х (площ. служб. пом) и 2х - конюшни х+2х=3 га 3х=3 га х=1га Конюшни это наше 2х - значит 1*2=2 га площадь конюшен