Поле площадью 12 га отвели под строительство конно-строительного комплекса. Ипподром звнимает 3/4 этой площади, а остальную часть конюшни и другие служебные потсройки, причем площадь конюшен в два раза больше площади других слу...
Математика
Поле площадью 12 га отвели под строительство конно-строительного комплекса. Ипподром звнимает 3/4 этой площади, а остальную часть конюшни и другие служебные потсройки, причем площадь конюшен в два раза больше площади других служебных построек. Сколько акров занимают конюшни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 га конно-спортивный комплекс 3/4 - иподром 12/4*3=9 га занимает иподром 12-9=3 га остальная часть, выделеная под конюшни и др. служ помещения Площадь конюшен в 2 раза больше площади др.служб.помещений То есть у нас есть х (площ. служб. пом) и 2х - конюшни х+2х=3 га 3х=3 га х=1га Конюшни это наше 2х - значит 1*2=2 га площадь конюшен
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