Сплав состоит из олова и сурьмы. Масса сурьмы в этом сплаве состовляет три семнадцатых массы олова. Найти массу сплава, если олова в нем 27,2кг

Математика

Сплав состоит из олова и сурьмы. Масса сурьмы в этом сплаве состовляет три семнадцатых массы олова. Найти массу сплава, если олова в нем 27,2кг

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