Сплав состоит из олова и сурьмы. Масса сурьмы в этом сплаве состовляет три семнадцатых массы олова. Найти массу сплава, если олова в нем 27,2кг
Математика
Сплав состоит из олова и сурьмы. Масса сурьмы в этом сплаве состовляет три семнадцатых массы олова. Найти массу сплава, если олова в нем 27,2кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
z - Масса сплава х - масса олова y - масса сурьмы y = 3/17*х x = 27,2 кг z = x + y = x + 3/17*x = (17+3)/17*x = 20/17*x z = 20/17 * 27,2 = 32 ответ: масса сплава 32 кг.
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