4y-x=11 6y-2x=13
Алгебра
4y-x=11 6y-2x=13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4у-х=11 6у-2х=13 х=4у-11 6у+2(4у-11)=13 6у-2(4у-11)=13 6у-8у+22=13 -2у=13-22 у= 4,5 х=4*4,5-11 х=7
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