решить систему уравнения методом подстановки 3x+4y=55 7x-y=56
Алгебра
решить систему уравнения методом подстановки 3x+4y=55 7x-y=56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+4y=55 7x-y=56 у=7х-563х+4(7х-56)=55 3х+28х-224=55 31х=279 х=9 у=7*9-56 у=7
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