На сколько % увеличится площадь прямоугольника со сторонами 8 и 12 см, если стороны увеличить на 10 % ?
Математика
На сколько % увеличится площадь прямоугольника со сторонами 8 и 12 см, если стороны увеличить на 10 % ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь 1 прямоугольника 8*12=96 увеличим стороны на 10% у снова найдём площадь 8,8*13,2=116,6 96 - 100% 116,6 - х х=116,6*100/96=121,45 % 121,45-100=21,45% Ответ: площадь прямоугольника увеличится на 21,45%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
малыш и карлсон сидели на крыше и наблюдали за голубями.на крыше сидело несколько голубей.когда на крышу село еще 15 голубей,а улетело 18,то на кры...
Математика
Три мальчика купили конструктор сообща.Половина взноса первого мальчика составила 1/3 взноса второго.Третий внёс вдвое больше первого.Вопрос:найти ...
Геометрия
доказать что треугольник со сторонами 8 см, 15см, 17 см является прямоугольным. определить длину гипотенузы этого треугольника