На сколько % увеличится площадь прямоугольника со сторонами 8 и 12 см, если стороны увеличить на 10 % ?

Математика
На сколько % увеличится площадь прямоугольника со сторонами 8 и 12 см, если стороны увеличить на 10 % ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь 1 прямоугольника 8*12=96 увеличим стороны на 10% у снова найдём площадь 8,8*13,2=116,6 96 - 100% 116,6 - х х=116,6*100/96=121,45 % 121,45-100=21,45%   Ответ: площадь прямоугольника увеличится на 21,45%
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