На сколько % увеличится площадь прямоугольника со сторонами 8 и 12 см, если стороны увеличить на 10 % ?

Математика

На сколько % увеличится площадь прямоугольника со сторонами 8 и 12 см, если стороны увеличить на 10 % ?

Автор: Гость