малыш и карлсон сидели на крыше и наблюдали за голубями.на крыше сидело несколько голубей.когда на крышу село еще 15 голубей,а улетело 18,то на крыше осталось 16 голубей.сколько голубей малыш и карлсон насчитали первоначально?

Математика

малыш и карлсон сидели на крыше и наблюдали за голубями.на крыше сидело несколько голубей.когда на крышу село еще 15 голубей,а улетело 18,то на крыше осталось 16 голубей.сколько голубей малыш и карлсон насчитали первоначально?

Автор: Гость