малыш и карлсон сидели на крыше и наблюдали за голубями.на крыше сидело несколько голубей.когда на крышу село еще 15 голубей,а улетело 18,то на крыше осталось 16 голубей.сколько голубей малыш и карлсон насчитали первоначально?

Математика
малыш и карлсон сидели на крыше и наблюдали за голубями.на крыше сидело несколько голубей.когда на крышу село еще 15 голубей,а улетело 18,то на крыше осталось 16 голубей.сколько голубей малыш и карлсон насчитали первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидело первоначально х голубей. х+15-18=16 х=19 - голубей было первоначально
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