Три мальчика купили конструктор сообща.Половина взноса первого мальчика составила 1/3 взноса второго.Третий внёс вдвое больше первого.Вопрос:найти стоимость конструктора,зная,что третий мальчик внёс на 96 коп.больше,чем второй

Математика

Три мальчика купили конструктор сообща.Половина взноса первого мальчика составила 1/3 взноса второго.Третий внёс вдвое больше первого.Вопрос:найти стоимость конструктора,зная,что третий мальчик внёс на 96 коп.больше,чем второй

Автор: Гость