Три мальчика купили конструктор сообща.Половина взноса первого мальчика составила 1/3 взноса второго.Третий внёс вдвое больше первого.Вопрос:найти стоимость конструктора,зная,что третий мальчик внёс на 96 коп.больше,чем второй
Математика
Три мальчика купили конструктор сообща.Половина взноса первого мальчика составила 1/3 взноса второго.Третий внёс вдвое больше первого.Вопрос:найти стоимость конструктора,зная,что третий мальчик внёс на 96 коп.больше,чем второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x руб. заплатил первый мальчик y руб. заплатил второй мальчик z руб. заплатил третий мальчик 1/2 * x = 1/3 * y => y = 3/2*x z = 2*x z = 96 + y 2*x = 96 + y 2*x = 96+3/2*x => 1/2*x = 96 => x = 192 (коп.) y = 3/2*x=3*192/2= 288 (коп.) z = 2*x = 2*192 = 384 (коп.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
доказать что треугольник со сторонами 8 см, 15см, 17 см является прямоугольным. определить длину гипотенузы этого треугольника
Математика
кузнецу принесли 5 обрывков цепи по 3 звена в каждом. и поручили соеденить их в одну цепь из 15 звеньев. кузнец выполнил заказ расковав и заковав 4...
Английский язык
вставить глагол в нужной "to have" форме 1. my mather .... her own business 2. margie and her sister ... nice office 3. .... you .... a new secreta...