За несколько часов машина проехала 450 км. Это 5/9 её дневного пути. Сколько километров проедет машина за день?
Математика
За несколько часов машина проехала 450 км. Это 5/9 её дневного пути. Сколько километров проедет машина за день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
450/5*9=810 km
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