За несколько часов машина проехала 450 км. Это 5/9 её дневного пути. Сколько километров проедет машина за день?

Математика

За несколько часов машина проехала 450 км. Это 5/9 её дневного пути. Сколько километров проедет машина за день?

Автор: Гость