Выведите молекулярную формулу углеводорода,массовая доля водорода в котором равна 25% ,а его относительная плотность по кислороду-0,5.

Химия

Выведите молекулярную формулу углеводорода,массовая доля водорода в котором равна 25% ,а его относительная плотность по кислороду-0,5.

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