Выведите молекулярную формулу углеводорода,массовая доля водорода в котором равна 25% ,а его относительная плотность по кислороду-0,5.

Химия
Выведите молекулярную формулу углеводорода,массовая доля водорода в котором равна 25% ,а его относительная плотность по кислороду-0,5.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СхНу -_формула; х:у=(75:12):(25:1)                             х:у=6.25:25                           х:у=1:4                             СН4-метан
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