Составьте пары предложений так,чтобы данные ''слова'' (на)зло, (за)чем в одном случае были наречием,а в другом- иной частью речи?
Русский язык
Составьте пары предложений так,чтобы данные ''слова'' (на)зло, (за)чем в одном случае были наречием,а в другом- иной частью речи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сказал ему неправду назло. Ему было на плевать на зло, которое он совершил. Зачем ты это сделал? За чем, за каким предметом лежит тот предмет?
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