вырази отношение в процентах: 11 к 20 ; 0.98 км к 2.8 км ; 3 ч к 24 мин

Математика

вырази отношение в процентах: 11 к 20 ; 0.98 км к 2.8 км ; 3 ч к 24 мин

Автор: Гость