вырази отношение в процентах: 11 к 20 ; 0.98 км к 2.8 км ; 3 ч к 24 мин
Математика
вырази отношение в процентах: 11 к 20 ; 0.98 км к 2.8 км ; 3 ч к 24 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20=100%;11=х% х=11*100/20=55% Ответ:55% 2,8км=100%; 0,98км=х% х=0,98*100/2,8=35% Ответ:35% 3ч=180мин; 180мин=100%; 24 мин=х% х=24*100/180=13,3(3)
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