При каких значениях Х имеет смысл выражения log0.5(2-x)
Алгебра
При каких значениях Х имеет смысл выражения log0.5(2-x)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
log1/2(2-x) 2-x>0;=> =>при х<2
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