по сольфеджио мне надо построить T S D в ре мажоре
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по сольфеджио мне надо построить T S D в ре мажоре
Ответ(ы) на вопрос:
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Т трезвучие:ре фа# ля Т секстаккорд: фа# ля ре Т квартсекстаккорд: ля ре фа# S трезвучие: соль си ре S секстаккорд: си ре соль S квартсекстаккорд: ре соль си D трезвучие: ля до# ми D секстаккорд: до# ми ля D квартсекстаккорд: ми ля до#
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