по сольфеджио мне надо построить T S D в ре мажоре

Гость: Гость:

Т трезвучие:ре фа# ля Т секстаккорд: фа# ля ре Т квартсекстаккорд: ля ре фа# S трезвучие: соль си ре S секстаккорд: си ре соль S квартсекстаккорд: ре соль си D трезвучие: ля до# ми D секстаккорд: до# ми ля D квартсекстаккорд: ми ля до#