На обивку дивана расходуют 6 м ткани,а на обивку двух кресел-3 м. У мастера 24 м ткани. Может ли он обить этой тканью 3 дивана? 3 дивана и 2 пары кресел? 1 диван и 4 пары кресел?

Математика

На обивку дивана расходуют 6 м ткани,а на обивку двух кресел-3 м. У мастера 24 м ткани. Может ли он обить этой тканью 3 дивана? 3 дивана и 2 пары кресел? 1 диван и 4 пары кресел?

Автор: Гость