На обивку дивана расходуют 6 м ткани,а на обивку двух кресел-3 м. У мастера 24 м ткани. Может ли он обить этой тканью 3 дивана? 3 дивана и 2 пары кресел? 1 диван и 4 пары кресел?
Математика
На обивку дивана расходуют 6 м ткани,а на обивку двух кресел-3 м. У мастера 24 м ткани. Может ли он обить этой тканью 3 дивана? 3 дивана и 2 пары кресел? 1 диван и 4 пары кресел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6х3=24(метра)хватит на обивку 3-х диванов 2)24+(3х2)=30(метров)не хватит на обивку 3-х диванов и 2-х пар кресел 3)6+(3х4)=18(метров)хватит на обивку 1 дивана и 4 пары кресел
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