(5х-1)(2-х)=(х-3)(2-5х)
Алгебра
(5х-1)(2-х)=(х-3)(2-5х)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x-5x²-2+x-2x+5x²+6-15x=0 6x=4 x=2/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
у автомата две кнопки. если нажать квадратную, то к числу на экране автомата прибавляет 5. а если нажать круглую - отнимает 3. на экране 0. в каком...
Математика
В двух больших и пяти маленьких бидонах 130 л молока. Сколько молока входит в маленький бидон, если его вместимость в четыре раза меньше вместимост...
Математика
Масса слона в пять раз больше массы бегемота.Чему равна масса слона,если масса бегемота на четыре тонны меньше?
Русский язык