В двух больших и пяти маленьких бидонах 130 л молока. Сколько молока входит в маленький бидон, если его вместимость в четыре раза меньше вместимости большого?
Математика
В двух больших и пяти маленьких бидонах 130 л молока. Сколько молока входит в маленький бидон, если его вместимость в четыре раза меньше вместимости большого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х ЛИТРОВ ВМЕСТИМОСТЬ 1 МАЛЕНЬКОГО БИДОНА 4Х ЛИТРОВ ВМЕСТИМОСТЬ 1 БОЛЬШОГО БИДОНА 2*4Х+5Х=130 8Х+5Х=130 13Х=130 Х=130:13 Х=10 ЛИТРОВ ВМЕСТИМОСТЬ 1 МАЛЕНЬКОГО БИДОНА
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