У Даши Наташи вместе372 открытки,причём у Даши на 12 открыток больше,чем у Наташи.Сколько открыток у каждой из девочек?

Математика

У Даши Наташи вместе372 открытки,причём у Даши на 12 открыток больше,чем у Наташи.Сколько открыток у каждой из девочек?

Автор: Гость