У Даши  Наташи вместе372 открытки,причём у Даши на 12 открыток больше,чем у Наташи.Сколько открыток у каждой из девочек?

Математика
У Даши  Наташи вместе372 открытки,причём у Даши на 12 открыток больше,чем у Наташи.Сколько открыток у каждой из девочек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х ОТКРЫТОК У НАТАШИ Х+12 ОТКРВТОК У ДАШИ Х+Х+12=372 2Х+12=372 2Х=360 Х=180 ОТКРЫТОК У НАТАШИ 180+12=192 ОТРКЫТКИ У ДАШИ
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