объём 12 пакетов с соком равен 24дм3...скоко надо таких пакетов,чтобы наполнитьь контейнер объёмом 72дм3                                                                                                                    хватит ...

Гость: Гость:

24 дм^3:12=2 дм^3 (один пакет)\\ 72 дм^3:2 дм^3=36 (пакетов потребуется чтобы наполнить контейнер)\\ 40 дм^3 * 2=80дм^3 (потребуется для туристов)\\ 80^дм3 > 72 дм^3 Ответ: нужно 36 пакетов чтобы наполнить контейнер. Для туристов контейнера не хватит.