объём 12 пакетов с соком равен 24дм3...скоко надо таких пакетов,чтобы наполнитьь контейнер объёмом 72дм3 хватит ...
Математика
объём 12 пакетов с соком равен 24дм3...скоко надо таких пакетов,чтобы наполнитьь контейнер объёмом 72дм3 хватит ли токого контеёнера,чтобы запасти сок для 40 туристов,если каждому туристу 2 л сока??????????????????????????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 дм^3:12=2 дм^3 (один пакет)\\ 72 дм^3:2 дм^3=36 (пакетов потребуется чтобы наполнить контейнер)\\ 40 дм^3 * 2=80дм^3 (потребуется для туристов)\\ 80^дм3 > 72 дм^3 Ответ: нужно 36 пакетов чтобы наполнить контейнер. Для туристов контейнера не хватит.
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