найдите площадь прямоугольника,если его периметр равен 144 см ,а стороны относятся как 5:7
Геометрия
найдите площадь прямоугольника,если его периметр равен 144 см ,а стороны относятся как 5:7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5Х ШИРИНА 7Х ДЛИНА (5Х+7Х)*2=144 12Х=144 :2 12Х=72 Х=6 СМ 1 ЧАСТЬ 5*6=30 СМ ШИРИНА ПРЯМОУГОЛЬНИКА 7*6=42 СМ ДЛИНА ПРЯМОУГОЛЬНИКА S=30*42=1260 КВ.СМ ПЛОЩАДЬ ПРЯМОУГОЛЬНИКА
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